Священник сказав, що є виміром справжньої релігії

Виміром справжньої релігії є вчинки людей у щоденному житті, а без зміни світогляду не можливі зміни ані в суспільстві, ані в релігійних спільнотах.

На цьому акцентував ректор Відкритого православного університету Георгій Коваленко під час шостого Національного круглого столу на тему «Віра і релігія», що проходить в Острозі на Рівненщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що таке віра, у що вірять українці? Ми почнемо в них запитувати богословські питання. Насправді, як показати чи як побачити віру? Апостол каже, що моя віра – в моїх діях. Ти хочеш показати мені свою віру, то покажи свої справи, і за ними я побачу, яка твоя віра. Так само справжня релігія – це те, що люди роблять у власному житті. Умовно кажучи, що або кого вони приносять в жертву на вівтарях свого життя, і що насправді для них є цінним. Тоді ми побачимо, яку насправді релігію сповідують звичайні люди, які називають себе віруючими, а їх 70% в нас в країні, і представники релігійних конфесій», - підкреслив Коваленко.

За його словами, у цьому контексті важливо позбутися ворожнечі та мови ворожнечі. При цьому всі відомі поняття потрібно постійно артикулювати і пояснювати.

«Всі ми говоримо про єдність, але іноді ми розуміємо її в абсолютно середньовічному, первісному варіанті. Але у єдності має бути багато вимірів, і це не обов’язково адміністративне об’єднання всіх в одну організацію. Ми вже це проходили. Єдність насправді може бути у різноманітті і в діалозі, бо діалог дає можливість єдності. Якщо ми говоримо, наприклад, про заповідь «Не вбий», то це ж не тільки про зброю і смерть. Це, в тому числі, про те, що конфлікти мають вирішуватися в діалозі, і ми не застосовуємо насильства, коли вирішуємо конфліктну ситуацію», - додав Коваленко.

Він вважає, що міжрелігійні та інші конфлікти треба вирішували не силою і зброєю, а словом правди без маніпуляцій, брехні та мови ворожнечі.

За словами Коваленка, без зміни світогляду не можливі зміни ані в суспільстві, ані в релігійних спільнотах.

«Потрібна світоглядна зміна, у тому числі всередині релігійних спільнот, потрібна переміна розуму. Я думаю, віруючі люди одразу вгадають, про що я. Всі багато говорять про потребу покаяння, каяття, але це слово з грецької перекладається як переміна розуму. Без світоглядної переміни ніяких змін ані в суспільстві, ані в релігійних спільнотах не відбувається", - зазначив Коваленко.

Він навів результати останнього соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова.

«Соціологія дає, що 75% українців толерують присутність інших релігій і конфесій поруч із собою. Маже 45% говорять, що будь-яка релігія, яка проголошує ідеали добра, милосердя і не загрожує існуванню іншої людини, має право на існування. Понад 30% вважають, що всі релігії мають право на існування як різні шляхи до Бога. Менше 7% вважають, що істиною є та релігія, яку я сповідую. Тепер давайте ці самі запитання поставимо служителям чи проповідникам різних релігій. Щось мені підказує, що отримані дані будуть протилежними», - додав Коваленко.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціював проведення семи круглих столів, присвячених темам культури діалогу, історії, релігії, мови, філософії, мистецтва та екології. Заходи відбуваються у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві.

10 вересня у Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему «Культура діалогу». Під час другого круглого столу 24 вересня в Одесі дискутували про історію. У фокусі третього круглого столу 19 жовтня у Харкові була тема «Мова». На четвертому круглому столі 26 жовтня в Чернівцях говорили про щастя, а на п’ятому 9 листопада в Кривому Розі – про екологію.

Також 3 грудня в Полтаві має відбутися круглий стіл на тему «Мистецтво». Модерує дискусії громадський та культурний діяч Олесь Доній.