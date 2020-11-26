Україна може пишатися рівнем толерантності у релігійній сфері - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що Україна може сміливо пишатися тим рівнем толерантності, який є у релігійній сфері в нашій державі.

Про це він сказав, відкриваючи в Острозі шостий Національний круглий стіл на тему: "Віра, релігія", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Україна, звичайно, може пишатися, і це відзначають багато європейських колег, релігійною толерантністю, тим , що в нас існує така унікальна інституція як Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій. Певною мірою, це засвідчує значний прогрес у тому, яким чином релігійні організації можуть знаходити спільну мову та розвивати культуру діалогу. Я думаю, що це один з небагатьох проявив тієї толерантності та вміння налагоджувати діалог з повагою один до одного”, - сказав Ткаченко.

На його переконання, держава має сприяти тому, щоб кожна людина могла вірити саме в те, у що вважає за потрібне. Так само держава має сприяти зростанню рівня поваги, робити так, щоб рівень недовіри чи зневага до того, в що вірять інші, не переходила межу.

Урядовець відзначив, що ініційовані МКІП круглі столи проходять під гаслом “У єдності сила” та закликав присутніх до активного діалогу. Міністр побажав учасникам заходу натхнення.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.