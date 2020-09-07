МКІП 10 вересня розпочинає національні круглі столи

МКІП 10 вересня розпочинає національні круглі столи

Укрінформ
Міністерство культури та інформаційної політики з 10 вересня розпочинає серію національних круглих столів, присвячених темам культури діалогу, мистецтва, мови, релігії, екології.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Телеграмі.

"Вже 10 вересня – у четвер – розпочинаємо анонсовані "Національні круглі столи". Місце зустрічі – Київ. Онлайн-трансляція буде доступна для всіх охочих в Zoom", - написав Ткаченко.

Він нагадав, що в рамках національних круглих столів, що пройдуть в 7 містах України, науковці, провідні інтелектуали, лідери суспільної думки дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.

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"Саме тому тема першого круглого столу – це культура діалогу. Наразі у суспільстві багато конфронтацій, які зароджуються через невміння чути та розуміти позиції інших. Можливо, ми не одразу прийдемо до певних консенсусів у межах круглих столів. Але потрібно починати з того, щоб дослухатись одне до одного", - зауважив міністр.

Він додав, що під час події учасники встановлять правила, які допоможуть побудувати конструктивний і якісно відмінний діалог між українцями.

Серед учасників першого круглого столу 10 вересня о 12:00 в Києві для обговорення теми "Культура діалогу": Анатолій Єрмоленко, директор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України; Йосипенко Сергій Львович, заступник директора Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, доктор філософських наук; Нечипоренко Віталій Олександрович, науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, кандидат філософських наук; Ігор Козловський, вчений, релігієзнавець, кандидат історичних наук, письменник, громадський діяч; Олесь Доній, ідеолог, директор "Центру досліджень політичних цінностей"; Олександр Положинський, співак, шоумен, радіоведучий; Мирослав Маринович, правозахисник, публіцист, релігієзнавець, член-засновник Української Гельсінської групи (Львів скайп); Ян Валетов, український письменник-фантаст і журналіст; Володимир Паніотто, український соціолог, доктор філософських наук, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, професор кафедри соціології Університету "Києво-Могилянська Академія"; Влад Троїцький, український театральний актор, режисер, драматург і телеведучий.

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Як повідомлялося, 26 серпня Міністерство культури та інформаційної політики презентувало програму масштабного всеукраїнського культурного діалогу "Національний круглий стіл".

Ініціатива МКІП передбачає проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.

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