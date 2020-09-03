Директор Інституту філософії: Слід почати першу національну дискусію про ідентичність

Директор Інституту філософії Анатолій Єрмоленко вважає, що в Україні для досягнення єдності та консолідації в суспільстві потрібно провести широкий діалог та визначити національну ідентичність.

Про це Єрмоленко, який буде одним із основних учасників національного круглого столу “Культура діалогу» 10 вересня, сказав в інтерв’ю Укрінформу.

«Нам слід визначити національну ідентичність: хто ми, звідки ми, куди ми йдемо. Але щоб визначити національну ідентичність – і потрібен діалог, щоб суспільство почало обговорювати болісні питання та приходити до якоїсь згоди. Тому я погодився взяти участь і розпочати проєкт під егідою Міністерства культури круглим столом з темою “Культура діалогу”, - сказав академік.

«Люди найперше хочуть перемогти в дискусії. У нас навіть є теза: в суперечці знаходимо істину... Не в суперечці, а в діалозі. Діалог – це ставлення до іншого, як до рівного. Культура діалогу передбачає дотримання певних процедур та правил. Це повага до опонентів та увага до їхніх аргументів, відкритість стосовно учасників діалогу, відсутність тиску», - зазначив Єрмоленко.

Вчений додав, що раніше національної дискусії на тему, яким ми бачимо наше суспільство, не проводилося: «Пам’ятаєте, колись Леонід Кучма казав: ви скажіть, яке суспільство будувати – і ми побудуємо. В чому тут помилковість такого підходу? А хто має сказати, яке суспільство будувати? Навіть якщо науковці зберуться і скажуть: оце таке буде класне суспільство. А народ не готовий будувати таке суспільство. То що? Будувати, не питаючи людей?».

На думку Ярмоленка, має існувати тісний зв’язок між владою і громадянським суспільством, де обидва суб’єкти є рівноправними в цьому діалозі.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики оголосило програму масштабного всеукраїнського культурного діалогу "Національний круглий стіл". Перша дискусія пройде у Києві 10 вересня, продовжаться в Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.