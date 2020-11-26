Релігійним конфліктам можуть запобігти історичний досвід та культурна спадщина - експерт

Таку думку висловив під час шостого Національного круглого столу на тему «Віра і релігія», що проходить в Острозі на Рівненщині, філософ, письменник, публіцист, доктор філософських наук, професор, голова Вченої ради національного університету «Острозька академія» Петро Кралюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ті конфлікти, які зараз ми маємо на релігійному ґрунті в Україні, мають певні історичні аспекти. Незважаючи на конфлікти, які були в минулому, і які є на сьогодні, все-таки були моменти порозуміння. Нам треба, звертаючись до свого історичного досвіду, дивитися, яким чином люди попередніх епох уміли знаходити спільну мову», - зазначив Кралюк.

Він навів приклад, коли в Острозі за часів князя Василя-Костнянтина Острозького був релігійний мир. Спільну мову між собою знаходили православні, юдеї, католики, протестанти, мусульмани.

«Як на мене, одним із моментів, які допомагають знаходити спільну мову між представниками різних конфесій, могла би бути в Україні наша культура, наш культурний спадок. Наприклад, звернуся до Острога, де свого часу в 1580-1581 роках була видана відома Острозька Біблія. Мало хто знає, що Острозьку Біблію видавали не лише православні, а й вона використовувалася і представниками саме Російської православної церкви, бо їхня канонічна первопечатна Біблія створена на основі Острозької Біблії. Також цю Біблію видавали греко-католики. Шанують її і римо-католики», - додав Кралюк.

Він зауважує, що в Україні є культурні пам’ятки, які можуть об’єднати представників різних конфесій.

Прикладом також є і Пересопницьке Євангеліє, що може об’єднати представників різних релігійних конфесій і має патріотичне спрямування.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціював проведення семи круглих столів, присвячених темам культури діалогу, історії, релігії, мови, філософії, мистецтва та екології. Заходи відбуваються у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. 10 вересня у Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему «Культура діалогу». Під час другого круглого столу 24 вересня в Одесі дискутували про історію. У фокусі третього круглого столу 19 жовтня у Харкові була тема «Мова». На четвертому круглому столі 26 жовтня в Чернівцях говорили про щастя, а на п’ятому 9 листопада в Кривому Розі – про екологію.

Також 3 грудня в Полтаві має відбутися круглий стіл на тему «Мистецтво». Модерує дискусії - громадський та культурний діяч Олесь Доній.