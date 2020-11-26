Експерт: Найбільша довіра до церкви - на заході України

Експерт: Найбільша довіра до церкви - на заході України

Укрінформ
На заході України наразі є найбільша довіра до церкви, а найбільша недовіра існує у східній частині країни.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 26 листопада в Острозі на Рівненщині в ході шостого Національного круглого столу «Віра, релігія» повідомив український вчений, релігієзнавець, кандидат історичних наук, письменник, громадський діяч Ігор Козловський.

«Ми бачимо, що є певна, з одного боку, довіра в деяких регіонах до інститутів церковних, релігійних, але ж ми бачимо, що є регіони, де зростає недовіра і нам треба зрозуміти чому так», - сказав він.

Козловський зазначив, що згідно з соцдослідженнями, є найбільша довіра до церкви в західних регіонах України, а найбільша недовіра – у східних.

«Західні регіони – це регіони, які є з домінантою української греко-католицької церкви. Це означає, що є більше довіри до греко-католицької церкви. А східні регіони, де недовіра – це регіони, де домінантою є Українська православна церква в єдності з Московським патріархатом», - сказав Козловський.

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Він зауважив, що також є певні питання як спілкуються ті чи інші церковні інституції з громадянським суспільством. Тому що, на думку вченого, без довіри в Україні не можливо побудувати дійсно зрілу правову державу і потужне громадянське суспільство.

«Не треба забувати, що релігійні спільноти – це частина громадянського суспільства і вони також повинні це усвідомлювати і нести відповідальність. Тому що на них дивляться, довіряють чи не довіряють, але ж вони повинні працювати над тим, щоб давати ті чи інші моральні, насамперед, приклади для всього суспільства», - підкреслив Козловський.

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За його словами, є діалог між релігійними організаціями і державою, державними установами, але тут також є безліч проблем, які потрібно вирішувати.

Козловський підкреслив, що цім діалогам заважають такі проблеми, як недовіра, також є історичні причини, є, безумовно, людський фактор та інші, але тут «потрібна конструктивна співпраця».

Організатором Національного круглого столу «Віра, релігія» виступило Міністерство культури та інформаційної політики України.

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