Нова бібліотека Софії допоможе налагодити діалог між представниками різних церков - філософ

Таку думку висловив український філософ і громадський діяч, радник голови Держслужби етнополітики і свободи совісті, директор Центру Європейських гуманітарних досліджень НаУКМА Костянтин Сігов під час шостого Національного круглого столу на тему «Віра і релігія», що проходить в Острозі на Рівненщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ви чули про ініціативу створення Нової бібліотеки Софії (Премудрості). Мета цього проєкту - поєднання двох стилів спілкування між людьми (ділового і символічного - ред.), ознайомлення українського суспільства з перлинами мудрості різних духовних традицій та висвітлення практичної важливості втілення настанов мудрості у житті особистості, сімей і спільнот", - сказав Сігов.

Він зазначив, що всі члени релігійних спільнот України вже висловили свою підтримку і готовність долучитися до реалізації цього проєкту. Координацію створення бібліотеки здійснюватиме Держслужба етнополітики і свободи совісті.

За словами філософа, важливість реалізації проєкту полягає ще й у тому, що бібліотека дозволяє забезпечити єдність людей через спілкування з різноманітними джерелами.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прагне об’єднати зусилля усіх церков та релігійних організацій, а також науковців та фахівців заради створення в Києві Нової бібліотеки Софії (Премудрості). За його словами, місцем для активностей стане Національний заповідник «Софія Київська».

Це питання вже було обговорено на зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України: Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.