Безсимптомні хворі є «двигунами» епідемії - Голубовська

Доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявляє, що безсимптомні хворі є двигунами епідемії.

Про це вона сказала під час виступу на Українському жіночому конгресі, передає Укрінформ.

“Звичайно, вони заразні. Більше, того ці хворі і є двигунами епідемії. Більше того, з усієї популяції людей найчастіше безсимптомні форми бувають у дітей. І діти часто є двигунами будь-якої епідемії, тому що вони приносять цю безсимптомну хворобу додому, до своїх родичів, які відносяться до груп ризику”, - сказала Голубовська.

За її словами, ще наприкінці серпня в США, і майже одразу в Україні, були змінені рекомендації щодо підходів до тестування. Наприклад, якщо у людини є легкі симптоми респіраторного захворювання, то це має розцінюватися як коронавірусна інфекція, поки не доведено протилежного. При цьому рішення про тестування може прийняти сам пацієнт, а от групи ризику, з якими ця людина в контакті, за словами Голубовської, потрібно обов’язково тестувати на COVID-19.

“Це важливо. Тому що він перехворіє кілька днів і забуде про це, а от групи ризику можуть від нього інфікуватися і померти”, - сказала Голубовська.

Таким чином, за її словами, якщо дитина має ознаки респіраторного захворювання, особам з груп ризику, які проживають разом з нею, бажано пройти тестування на 4-5 день від моменту контакту з цією дитиною.

Водночас, за словами лікарки, близько 30% тестів ПЛР мають помилково позитивний результат.

“Все залежить від дози збудника, більша кількість його знаходиться більш глибше (зразок для тесту ПЛР зазвичай беруть з носоглотки пацієнта — ред.), залежить від того, як і чим зібрали матеріал. Тому ми зараз повинні виділяти групи ризику, робити на них акцент і їх госпіталізувати згідно з нашими нормативними документами. Ми ж прописали, що у нас обов’язкова госпіталізація груп ризику, це люди старше 60 років, якщо є цукровий діабет, хворі з надлишковою вагою, з захворюваннями легень, серця і вагітні”, - розповіла Голубовська.

Окрім результатів ПЛР, встановлення діагнозу, зазначила фахівець, також можливе за клінічними ознаками, результатами рентгену, аналізу крові.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 26 листопада 2020 року зареєстровано 15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в країні захворіло 677 189 осіб.

У світі зареєстрували 60 720 993 випадків коронавірусу, зокрема 1 426 841 летальний випадок, а 42 032 104 особи одужали.