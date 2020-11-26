Нелегальне працевлаштування українок: близько тисячі силовиків провели обшуки у Німеччині
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW із посиланням на пресслужбу німецької поліції.
Цей рейд був проведений у рамках розслідування масштабної справи щодо незаконного працевлаштування у Німеччині польськими фірмами переважно громадянок України.
До операції залучили близько тисячі силовиків, обшуки провели у 130 житлових і комерційних приміщеннях у 13 федеральних землях.
Одночасно з обшуками на території Німеччини слідчі дії щодо трьох головних підозрюваних в рамках правової допомоги провела прокуратура Польщі.
Підставою для слідчих дій стало розслідування справи проти трьох громадян Польщі і пов’язаної з ними 71 особи на території Німеччини. Щодо цих осіб ведеться слідство за підозрою у нелегальному перевезенні іноземців у комерційних цілях, незаконному працевлаштуванні іноземців, а також незаконному позбавленні й розкраданні заробітної плати.
За оцінками Головного митного управління Дрездена, через дії підозрюваних недонарахування у фонди соціального страхування становили близько 14 млн євро.
Під час слідчих дій були вилучені носії даних, документи, вогнепальна зброя, боєприпаси, близько 60 тис. євро готівкою і близько одного кг золота вартістю в кілька десятків тис. євро.
Як зазначається, розслідування справи розпочалося близько трьох років тому, коли увагу правоохоронних органів викликали громадяни України, які під час свого перебування у Німеччині нібито з туристичною метою насправді, не маючи на те дозволу, працювали на замовлення компаній, до яких мали стосунок підозрювані. У поліції також зауважують, що окрім відсутності необхідних дозвільних документів, наймані працівники з України не мали необхідної кваліфікації, щоб надавати послуги з догляду.
Загалом поліція розслідує близько 1400 випадків нелегального перебування та працевлаштування в Німеччині, переважно щодо жінок з України.
Фото: dpa / picture alliance