Близько 40% українців у Польщі змінили роботу через COVID-19

Коронакриза змусила близько 40% українців, які працюють в Польщі, змінити роботу. Утім, понад 90% із них не шкодує, що під час локдауну й обмежень, викликаних пандемією, вони залишилися в Польщі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться в опитуванні, проведеному спільно польською компанією EWL з Центром Східної Європи Варшавського університету серед іноземних працівників упродовж 26 серпня – 8 вересня.

“Пандемія COVID-19 сильно зачепила іноземних мігрантів в Польщі. З одного боку багато людей втратили роботу, а з іншого - ми бачили зростання працевлаштування в окремих галузях. Однозначно, найбільше постраждали іноземці, які працювали у сфері автомобілебудування і гастрономічному секторі. З іншого боку, зростало працевлаштування у сфері логістики і споживчому секторі”,- повідомив під час прес-конференції директор компанії EWL Анджей Коркус.

Згідно з дослідженням, пандемія змусила 39,4% іноземних працівників в Польщі змінити роботу. При цьому, 29,4% змушені були також змінити населений пункт, а 32,3% - сферу працевлаштування.

Серед аргументів, які схилили українців залишитися в Польщі під час пандемії, є проблеми з наявністю роботи в Україні під час коронакризи (47,1%), можливість працювати в Польщі й надалі (44,2%), автоматичне продовження польської владою легального перебування і праці в Польщі на час пандемії (39,7%).

Відтак, 92,1% опитаних іноземців зараз не шкодує, що прийняли рішення залишитися в Польщі під час пандемії COVID-19, іншу думку з цього приводу має лише 6,3% респондентів.

Значна кількість опитаних українців прибули на роботу до Польщі вже під час пандемії коронавірусу. Для 28,9% опитаних це був перший приїзд до РП. Найчастішим аргументом щодо приїзду українців до Польщі під час пандемії є вища зарплата, ніж в Україні (53%). Серед опитаних 88,8% ще перед пандемією планували приїхати до Польщі і вони не змінили свою думку з цього приводу під час вибуху коронакризи.

Найбільш обтяжливим для українців після приїзду до Польщі під час пандемії є обов’язкове відбування карантину (50,8%) і перетин кордону з Польщею (38,4%). Утім, серед опитаних 89,2% не шкодує, що приїхали до Польщі під час коронакризи.

Серед опитаних іноземців 21,5% виїжджало з Польщі під час пандемії. Найбільше складнощів в іноземців зараз викликають зменшення годин праці (41,8%) та психологічна напруга (37,4%).

Найбільше українські працівники в Польщі очікують від польського уряду на продовження терміну дії документів на легальне перебування і працю в Польщі (59,7%), а від працедавців – надання безкоштовних засобів гігієни і противірусного захисту (33,8%), а також безкоштовного житла на час відбуття обов’язкового карантину після перетину кордону (28,9%).

У випадку, якщо пандемія не завершиться упродовж найближчих дев’яти місяців, то 31,3% опитаних іноземних працівників мають намір залишитися в РП, оскільки це дозволено польським законодавством.

Як відомо, за оцінкою Головного статистичного управління Польщі, на кінець 2019 року в Польщі перебувало понад 1,3 млн українців. Відразу після початку пандемії - у другій половині березня і на початку квітня - близько 200 тис. українців повернулося додому. Згодом, цей процес загальмувався і розпочався зворотний процес повернення до Польщі, зокрема сезонних працівників, які працевлаштовувалися в аграрному секторі.