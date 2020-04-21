У Польщі думають, як повернути трудових мігрантів з України

А українці, які виїхали, починають думати, як повернутися до Польщі

За понад місяць обмежень у результаті епідемії коронавірусу з Польщі в Україну, згідно з даними українського посольства у Варшаві, виїхало близько 175 тисяч українців. В останні дні цей потік сильно скоротився і стабілізувався на рівні 400-600 осіб на добу.

Більшість українців, які залишилися в Польщі, а це, за різними оцінками, може бути навіть до мільйона осіб, чекають на позитивні сигнали на польському ринку праці й створення максимально сприятливих умов для життя і роботи в період значних обмежень, викликаних епідемією COVID-19.

З іншого боку, останнім часом у бік західної сусідки України знову починають дивитися ті українці, хто нещодавно повернувся з Польщі, а також ті, хто традиційно приїжджав до цієї країни на весняно-літні сезонні роботи.

Варто спробувати відповісти на запитання: на що сьогодні можуть розраховувати українські заробітчани, й чи потрібні Польщі в умовах кризи сезонні працівники з України?

СПРОЩЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

Останнім часом у польських ЗМІ все частіше можна прочитати про те, як країни ЄС починають боротися за працівників з-за кордону, на які екстраординарні й рішучі кроки вони готові йти. Наприклад, німецький аграрний бізнес почав чартерами возити сезонних працівників із Румунії на збори ранніх культур, зокрема спаржі. Без трудових мігрантів з-за кордону важко собі уявити економіки країн ЄС, а економіку Польщі – без працівників із України.

Зараз у Польщі, без перебільшення, розпочинається боротьба на час за те, щоб по-перше, створити сприятливі умови для уникнення подальшого відтоку українських трудових мігрантів із Польщі, і, по-друге, створити у закритих кордонах “шпарину”, яка дасть змогу сезонним працівникам з України приїжджати до РП.

У першому випадку проблему частково вирішено, у другому – вона залишається на порядку денному.

Ідучи назустріч місцевому бізнесу, польський уряд передбачив у двох об’ємних програмах допомоги – так званих “Антикризових щитах 1.0 та 2.0” – надання працівникам із-за кордону, зокрема українцям, можливості залишитися у країні навіть після завершення дії дозвільних документів. Від суботи, 18 квітня, почали діяти нові правила перебування і працевлаштування іноземців у Польщі. Зокрема, автоматично продовжується термін перебування в Польщі на період епідемії та 30 днів після її офіційного завершення тим громадянам України, які перебувають в РП на підставі національної та шенгенської віз, карт тимчасового проживання та у рамках безвізового режиму. При цьому нових віз чи позначок у закордонному паспорті ставити не потрібно. Ці положення стосуються тих громадян України, в яких дія дозвільних документів на перебування і роботу в Польщі завершується після 14 березня, тобто дати оголошення у країні стану епідемії. Крім того, на цей період автоматично продовжено дозволи на працю, сезонну працю, а також можливість працевлаштування на підставі заяви працедавця.

Варто підкреслити, що українцям для того, аби залишитися в Польщі, не потрібно вчиняти жодних додаткових дій. Це положення було доопрацьовано на прохання місцевого бізнесу, оскільки у попередній версії “Антикризового щита” передбачалося, що для продовження перебування в РП іноземці мали звертатися до воєводських управлінь із питань іноземців за місцем праці. Тобто, бюрократичну складову прибрано.

Утім українці, які залишатимуться у Польщі за цією процедурою, повинні пам’ятати: вона діятиме для них лише у випадку, якщо трудові мігранти не виїжджатимуть із країни. Якщо хтось бажатиме поїхати на певний час в Україну, то це, фактично, означатиме квиток в один кінець. Повернутися до Польщі на підставі антикризового інструменту продовження перебування в Польщі буде неможливо. В умовах закриття кордонів в’їхати до РП зараз можуть лише іноземці, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі чи є їхніми дітьми; ті, хто мають карту поляка, дозвіл на тимчасове чи постійне проживання у Польщі, право на працю в Польщі, дипломати, водії вантажного транспорту. У цьому переліку фактично немає цілого пласту трудових мігрантів, які зазвичай приїжджали до Польщі на підставі віз чи безвізового режиму на сезонні роботи, зокрема в аграрному секторі. До Польщі зараз можуть в’їхати ті, хто встиг зробити пакет дозвільних документів на перебування і роботу в Польщі до 16 березня.

Натомість зараз отримати польську візу в Україні неможливо, адже польські консульські установи та візові центри з середини березня тимчасово не приймають документи в умовах карантинних заходів в Україні. За окремими прогнозами, в нинішніх умовах вони зможуть відновити повноцінну роботу в Україні не раніше травня, а можливо – й червня. Утім, схоже на те, що в Польщі цю проблему вже помітили і найближчим часом намагатимуться її якось вирішувати.

ЧАС СЕЗОННИХ ПРАЦІВНИКІВ

В останні дні з Польщі в Україну виїжджає, в середньому, кількасот осіб, а значить польській владі вдалося запобігти негативному для себе сценарію відтоку українських заробітчан. Очевидно, що період хаосу і непевності, викликаний відсутністю повної інформації в умовах швидкої зміни ситуації, а відтак бажання утекти додому – вже минули.

Про це свідчить, наприклад, зміна на 180 градусів характеру запитань, які українські заробітчани адресують посольству України. Як повідомила керівник консульського відділу Посольства України в РП Світлана Криса, якщо до початку квітня українських працівників більше цікавила інформація про те, як виїхати в Україну, то зараз навпаки – як повернутися до Польщі й як продовжити термін перебування в Польщі по безвізу.

У той час як віце-прем’єр-міністр, міністр розвитку Польщі Ядвіга Емілевич оцінює, наскільки виїзд українців звільнив робочі місця для поляків і чи сильно зросте безробіття у країні, міністр сільського господарства Польщі Кшиштоф Ардановський вивчає питання, яким чином організувати приїзд до Польщі нової хвилі сезонних працівників з України, які з початком польових робіт традиційно щороку приїжджають до РП і працюють, зокрема, в садівництві та овочівництві. Проблема трудових мігрантів в аграрному секторі, ймовірно, частково вирішуватиметься за рахунок українців, які у зв’язку з пандемією COVID-19 втратили своє попереднє місце праці в Польщі. Водночас, до кінця ще не вивчено питання, яким чином на цьогорічний врожай, а відтак і на кількість працівників у цьому секторі, вплине посуха, щодо фактору якої останнім часом усе частіше б’ють на сполох у Польщі.

Світлана Криса

Утім, на нинішньому етапі в РП усе ж більшу небезпеку бачать у втраті врожаю через відсутність робочих рук. Насамперед, йдеться про трудових мігрантів з України. За даними польської компанії EWL, в аграрному секторі торік працювали близько 10% від усіх українських заробітчан у Польщі, а це може бути навіть понад 100 тис.

Кілька днів тому представники аграрного бізнесу та переробної промисловості Польщі звернулися з проханням до прем’єр-міністра країни щодо запровадження чергових спрощень для перетину українсько-польського кордону й отримання дозволів на працю для сезонних працівників з України. Вони запевнили, що працевлаштовуючи українців в умовах пандемії COVID-19, вони гарантують їм належний рівень охорони здоров’я та безпеки. Нестача робочих рук, за їхніми оцінками, може призвести до банкрутства тисяч фермерських господарств та представників переробної промисловості РП.

Кшиштоф Ардановський

Відповідаючи на заклик аграріїв, міністр сільського господарства Польщі Кшиштоф Ардановський заявив, що його відомство працює над питаннями, необхідними для залучення українців до роботи в Польщі. За його словами, МЗС Польщі зараз аналізує, яким чином українці зможуть швидше приїжджати до Польщі й починати працювати в умовах необхідного 14-денного карантину після перетину кордону.

Наразі незрозуміло, яким чином Польща могла б забезпечити спрощення цієї процедури. Можливо, це здійснюватиметься за рахунок видачі більшої кількості електронних дозволів про намір працевлаштування іноземця, на підставі яких українці зможуть в’їжджати до Польщі по безвізовому режиму.

НОВІ СЕРВІСИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ

Українські трудові мігранти за кордоном, зокрема й у Польщі, зараз опинилися у дуже непростій ситуації. У всіх відношеннях вони є більш вразливими, ніж громадяни країни перебування. У цій ситуації, як переконує директор компанії з працевлаштування іноземців в Польщі EastWestLink Aнджей Коркус, місцевий бізнес повинен зробити все можливе, щоб гарантувати їм безперебійну працю, стабільний заробіток, допомагати їм розв’язувати різні формальності з документами. Іншими словами, йдеться про розширення їх зони комфорту в період загальної турбулентності. На його переконання, польська влада і польський бізнес повинні подбати про українців, які упродовж 2014-2018 років доклали зусиль до зростання ВВП Польщі на приблизно 11%. Якщо у Польщі відвернуться від українців зараз, то криза довіри призведе до їх відтоку на ринки інших країн, насамперед німецький та чеський, де карантинні заходи мають завершитися швидше, ніж у Польщі.

Aнджей Коркус

В умовах нинішніх обмежень українці можуть розраховувати в Польщі й на цікаві пропозиції від банків та компаній, які надають послуги міжнародних грошових переказів, мобільного зв’язку та поштових відправлень – послуг, які в умовах карантину й обмеженого пересування набувають особливого значення. Польський бізнес уже давно звернув увагу на українців як привабливу фокус-групу, спеціально для якої можна готувати свої пропозиції. В умовах епідемії СOVID-19 боротьба за клієнта не припинилася, а подекуди навіть посилилася. Ось деякі приклади.

Один з найбільших польських мобільних операторів – компанія Play – після оголошення епідемії COVID-19 і відтоку частини українців додому продовжила термін дії номерів усім українським клієнтам до травня, а той, хто до кінця квітня поповнить рахунок в додатку Play24, може отримати 30 ГБ інтернету у подарунок.

Один із найбільших польських банків Pekao SA, який має чи не найбільше клієнтів з України – 102 тис., в нинішніх умовах обмеження пересування у зв’язку з епідемією COVID-19 пропонує клієнтам з України широкий пакет своїх можливостей: мобільну аплікацію PeoPay, яка доступна українською мовою. Завдяки ній можна перевірити стан рахунку, зробити перерахунок коштів чи відкрити депозит. До кінця червня 2020 року триває промоція безплатного переказу коштів із Польщі в Україну в євро і доларах. З банківською карткою Pekao SA українці можуть знімати кошти за кордоном, зокрема і в Україні, без комісії, а переведення коштів – здійснювати безпосередньо по курсу платіжної системи Mastercard.

В умовах, коли тривала акція допомоги щодо повернення українських трудових мігрантів додому, міжнародний поштовий оператор Meest Polska пропонував перевезення багажу в Україну за 50% вартості, чим скористалося багато українців, а до Великодня українці могли зробити цією компанією в Україну відправлення зі значною знижкою.

В умовах обмеженого пересування через епідемію коронавірусу зростає активність українців в Інтернеті, зокрема і в контексті електронних переказів коштів в Україну. Наприклад, у популярному онлайн-сервісі міжнародних грошових переказів TransferGo кількість грошових транзакцій за перші два тижні квітня зросла на 11% у порівнянні з попередніми двома тижнями березня. Найбільше переказів у цьому сервісі здійснено в Україну саме з Польщі, а далі – з Угорщини, Німеччини та Чехії.

Криза значно обмежує можливості українців у Польщі. Водночас, вона також є шансом на відкриття для себе нових привабливих пропозицій, якими варто скористатися.

Юрій Банахевич, Варшава