Українські заробітчани у 2020 році можуть “проміняти” Польщу на Німеччину — експерт

За даними Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, 50% українців працюють у Польщі до трьох місяців, ще 25% - до пів року, загалом же за рік у цій країні встигають попрацювати приблизно 1,5 млн українців.

Про це Укрінформу повідомив президент асоціації Василь Воскобойник.

"Згідно із соціологічними дослідженнями, більшість трудових мігрантів, попрацювавши три місяці у Польщі, їдуть додому і зрештою повертаються на заробітки знову. Крім цього, існує великий ринок нелегального працевлаштування, який може сягати 40% від всіх українських мігрантів", - розповів Воскобойник. Таким чином, за рік у Польщі встигають попрацювати приблизно 1,5 млн українців, вважає експерт.

За даними заступника директора Департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцека Котловського, наразі в цій країні перебувають 900 тисяч українських працівників. Про неабиякі масштаби міграції свідчить обсяг валютних переказів: 11,6 млрд дол. у 2018 році і очікувані Нацбанком 12,2 млрд дол. у поточному.

За словами Воскобойника, відбувається переорієнтація українських мігрантів з одних країн на інші, й невдовзі Польща може втратити частину українських робітників. "До Польщі їхали, бо там були створені умови для швидкого отримання роботи. Але з весни 2020 року Німеччина відкриє свій ринок праці для громадян країн за межами ЄС, і чимало українців намагатимуться потрапити туди", - наголосив експерт.

Соціологічні дані, за словами експерта, свідчать, що 37% опитаних громадян України хотіли би працювати саме в Німеччині. "На українців претендують багато європейських країн через проблему з низькою народжуваністю та старінням націй. Українці добре працюють, швидко соціалізуються в європейських країнах і географічно близько до них знаходяться", - додав Воскобойник. За його словами, йдеться про залучення українців не лише на роботу, а й на постійне проживання.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними дослідження економістів Нацбанку Польщі і Вищої школи торгівлі РП, праця українських трудових мігрантів в Польщі привела до зростання ВВП країни, зокрема в 2016-2017 роках, на 0,6-0,7%.

Детальніше про проблему української трудової міграції читайте в публікації на сайті Укрінформу.