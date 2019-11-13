У Польщі нарахували майже 900 тисяч українських заробітчан

У Польщі на сьогодні працює понад мільйон трудових мігрантів, з яких із України - майже 900 тисяч.

Про це під час пресконференції у Варшаві повідомив заступник директора департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський, інформує rmf24.pl.

“Напруга на ринку праці дещо зменшується за рахунок напливу іммігрантів. Зараз це майже 900 тис. іммігрантів лише з України. Крім того, це також мігранти з інших країн, зокрема з Білорусі”,- зазначив Котловський.

За його словами, разом кількість іноземних трудових мігрантів в Польщі на даний момент перевищує один мільйон.

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З врахуванням тимчасового характеру праці трудових мігрантів з України та Білорусі у Нацбанку РП оцінюють, що пересічний заробітчанин з України чи Білорусі працює в Польщі близько семи місяців.

Кількість трудових мігрантів у Польщі Нацбанк країни підрахував на підставі виданих робочих віз, карт поляка, дозволів на тимчасове чи постійне проживання в Польщі, довідок працедавців про працевлаштування іноземців, а також кількості офіційно застрахованих іноземців.

Фото: Wojciech Olkuśnik /PAP