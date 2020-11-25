В Україні запустили чат-бот для перевірки витрат лікарень на боротьбу з COVID-19

В Україні запустили чат-бот для інформування громадян про витрачені бюджетні кошти, які були виділені кожній лікарні на боротьбу з COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в громадській організації "Антикорупційний штаб", яка розробила цей чат-бот.

Як зазначається у повідомленні, відтепер перевірити, які медичні засоби закупила будь-яка лікарня України, можна через чат-бот "Медсестра Іванка". Мета чат-боту – допомагати українцям виявляти корупцію в медичних закладах.

"Щодня лікарні витрачають мільйони гривень на медичні товари і послуги для боротьби з COVID-19. Часто ці кошти витрачаються неефективно, або ж хворі не отримують безкоштовне лікування, за яке держава вже заплатила. Тому якщо лікарі стверджують, що в медзакладі немає необхідних ліків чи масок – кожен може перевірити цю інформацію через чат-бот і поскаржитися на корупцію", – зазначив виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.

Як зазначається у повідомленні, "Медсестра Іванка" дає змогу: підписатися на будь-яку лікарню та отримувати оновлення щодо її закупівель; залишити скаргу або повідомлення про корупцію в медичному закладі; переглянути статистику захворюваності у будь-якому куточку України; дізнатися про товари, які закуповують лікарні України, та їхні ціни.

Чат-бот оновлюється у режимі реального часу, охоплює всю Україну та є повністю безкоштовним. Перевірити закупівлі своєї лікарні можна за посиланням у Телеграмі та Вайбері.

Як повідомляв Укрінформ, у червні в Україні запустили Карту коронавірусних закупівель – сайт для перевірки витрат бюджетних коштів на боротьбу з коронавірусною інфекцією, який також возробили в ГО "Антикорупційний штаб".

"Антикорупційний штаб" – громадська організація, створена у 2014 році. Вона розробляє цифрові інструменти для контролю прозорості та ефективності роботи органів місцевої влади.

Інструмент створено в рамках проєкту "Антикорупційні розслідування закупівель COVID-19 у 4 пілотних регіонах на основі інтерактивної карти", який виконує Антикорупційний штаб завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні.