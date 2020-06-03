В Україні запустили Карту коронавірусних закупівель — сайт для перевірки витрат бюджетних коштів на боротьбу з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я.

"Задля прозорості й доступності процесу закупівель було розроблено Антикорупційну карту коронавірусних закупівель, де можна перевірити наявність усіх необхідних медичних засобів у будь-якому медичному закладі України. Метою Карти є максимальна прозорість процесу закупівлі медичних масок, рукавичок, апаратів ШВЛ та доступність інформації щодо наявності тих чи інших засобів індивідуального захисту у кожній лікарні країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевагами Карти є те, що вона оновлюється в режимі реального часу, охоплює всю Україну, а також має форму зворотного зв’язку для скарг.

Розробили карту в ГО "Антикорупційний штаб".

Карта доступна за посиланням.