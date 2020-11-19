Понад 60% українців — проти повного локдауну

Запровадження «жорсткого карантину» (локдауну) вважають недоцільним понад 60% українців.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 15-17 листопада 2020 року, повідомляє Укрінформ.

Згідно з даними опитування, 85% українців знають про те, що уряд запровадив карантин вихідного дня, 15% – щось чули або взагалі чують вперше про це.

При цьому ставлення опитаних до введення карантину вихідного дня полярне: половина опитаних підтримують, стільки ж проти. Водночас лише 35% очікують, що внаслідок його запровадження поширення коронавірусу зменшиться, натомість 62% – не погоджуються з цим.

Натомість 61% опитаних вважає недоцільним запровадження «жорсткого карантину» (локдауну), 36% – підтримують. Водночас його ефективність оцінюють значно вище, ніж карантину вихідного дня: 55% вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 42% – мають протилежну думку.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді 17 жовтня сказав, що якщо карантин вихідного дня не дасть результатів, уряд буде впроваджувати більш жорсткі заходи.

Уряд 11 листопада запровадив в Україні карантин вихідного дня – з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

Станом на 19 листопада в Україні лабораторно підтверджені 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 13 357. За весь час пандемії в Україні захворіли 583 510 осіб; одужали - 266 479, летальних випадків – 10 369; проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.