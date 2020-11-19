Боротьба з COVID-19: діяльністю Зеленського задоволені 35% українців

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 15-17 листопада 2020 року, повідомляє Укрінформ.

Водночас, згідно з опитуванням, діяльністю Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 33%, не задоволені – 48%, не змогли оцінити – 18%.

Роботою Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені 23% українців, не задоволені – 60%, не змогли оцінити – 18%.

Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету Міністрів (67%) та Верховної Ради (72%).

Діяльністю міністра охорони здоров’я Максима Степанова задоволені 32% опитаних, 55% – не задоволені, діяльністю поліції задоволені 36%, 51% – не задоволені.

При цьому 48% опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом. 24% вважають їх надто м’якими, 11% – навпаки надто жорсткими.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 листопада в Україні лабораторно підтверджені 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 13 357. За весь час пандемії в Україні захворіли 583 510 осіб; одужали - 266 479, летальних випадків – 10 369; проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.