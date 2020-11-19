Показові цифри: лише 39% закарпатців вважають COVID-19 небезпечною хворобою
Про це повідомив політичний аналітик Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Андрій Сухарина на презентації соцдослідження в Укрінформі.
"На Закарпатті доволі показові цифри щодо пандемії коронавірусу, примітно, що вони не тільки для Закарпаття характерні, а для всього населення країни загалом. Всього 39% населення вважає це спалахом інфекційного захворювання", - сказав Сухарина.
Разом із тим, за його словами, решта респондентів або не вірить в загрозу коронавірусу, або вважає його різновидом грипу чи світовою змовою.
При цьому, як повідомлялося, Закарпаття є одним із регіонів стрімкого поширення коронавірусу. На сьогодні епіцентр поширення хвороби - місто Ужгород. Там найбільша завантаженість ліжок у медзакладах, що лікують хворих з COVID-19. За останню добу в Ужгороді виявлено рекордний 101 випадок інфікованих.
Дане дослідження проводилося з 24 серпня по 10 вересня 2020 року, загалом було опитано 1000 респондентів — половина з-поміж репрезентативної вибірки жителів області (6 міст та 15 сіл) та 500 представників нацменшин (з угорської, румунської, ромської та словацької громад Закарпаття). Похибка опитування не перевищує 4, 4%.