Показові цифри: лише 39% закарпатців вважають COVID-19 небезпечною хворобою

Тільки 39% громадян на Закарпатті вважають коронавірус інфекційною хворобою, решта думає, що це звичайний грип, всесвітня змова або що коронавірусу взагалі не існує.

Про це повідомив політичний аналітик Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Андрій Сухарина на презентації соцдослідження в Укрінформі.

"На Закарпатті доволі показові цифри щодо пандемії коронавірусу, примітно, що вони не тільки для Закарпаття характерні, а для всього населення країни загалом. Всього 39% населення вважає це спалахом інфекційного захворювання", - сказав Сухарина.

Разом із тим, за його словами, решта респондентів або не вірить в загрозу коронавірусу, або вважає його різновидом грипу чи світовою змовою.

При цьому, як повідомлялося, Закарпаття є одним із регіонів стрімкого поширення коронавірусу. На сьогодні епіцентр поширення хвороби - місто Ужгород. Там найбільша завантаженість ліжок у медзакладах, що лікують хворих з COVID-19. За останню добу в Ужгороді виявлено рекордний 101 випадок інфікованих.

Дане дослідження проводилося з 24 серпня по 10 вересня 2020 року, загалом було опитано 1000 респондентів — половина з-поміж репрезентативної вибірки жителів області (6 міст та 15 сіл) та 500 представників нацменшин (з угорської, румунської, ромської та словацької громад Закарпаття). Похибка опитування не перевищує 4, 4%.