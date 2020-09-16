Понад 60% українців більше бояться економічної кризи, ніж коронавірусу

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Соціологічної групи Рейтинг.

«61% оцінюючи ризики від епідемії говорять, що бояться більше економічних наслідків цієї кризи, аніж захворювання. З іншого боку 29% навпаки більше бояться хвороби», - ідеться в повідомленні.

Згідно з результатами опитування, 45% респондентів вважають, що заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, є оптимальними, 23% вважають їх надто м’якими, 18% – навпаки надто жорсткими.

«Характерно, що від квітня зростає кількість тих, хто вважає, що заходи боротьби з епідемією є надто м’якими, водночас зростає і кількість тих, хто вважає заходи надто жорсткими», - зазначається у релізі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 15 вересня, виявлено 2 958 випадків зараження коронавірусом. Загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджено у 162 660 осіб.

Опитування Соціологічної групи Рейтинг проводилося протягом 3-6 вересня 2020 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Опитано 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.