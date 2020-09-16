Науковці кажуть, що COVID-19 стане сезонною хворобою

Вчені Американського університету Бейрута в Лівані вважають, що нова коронавірусна інфекція COVID-19 у майбутньому стане сезонною в країнах із помірним кліматом, але лише коли сформується колективний імунітет.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в статті, опублікованій на порталі Frontiers in Public Health.

Так, дослідники з Бейрута розглянули такі відомі сезонні віруси, як вірус грипу і коронавіруси, що викликають застуду. Взимку в помірних країнах спостерігається пік захворюваності, що провокується цими патогенами, однак віруси цілий рік циркулюють у тропічних регіонах. Учені розглянули чинники, що контролюють сезонність вірусних інфекцій, а також враховували дані про пандемію SARS-CoV-2.

Виявилося, що виживання вірусів у повітрі і на поверхнях, а також сприйнятливість до інфекцій і схильність людей збиратися в приміщеннях, залежать від сезонних змін температури і вологості. Порівняно з грипом та іншими респіраторними захворюваннями новий коронавірус має більш високу швидкість передачі через відсутність у більшості людей імунітету. Саме тому чинники, що впливають на сезонність, поки що не можуть зупинити поширення COVID-19 у літні місяці.

Лише тоді, коли багато людей матимуть стійкий імунітет після імунізації або одужання, вірус стане більш сприйнятливим до сезонних факторів. До цього необхідно дотримуватися суворих заходів щодо обмеження поширення коронавірусної інфекції.

Як відомо, всього з початку пандемії у світі зафіксовано вже 29,75 млн випадків COVID-19. У багатьох країнах світу епідеміологічна ситуація все ще погіршується.