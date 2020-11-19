Зеленському довіряють 46% українців - «Рейтинг»

Рейтинг довіри до політиків очолює Президент Володимир Зеленський, якому довіряють 46% українців, 51% – не довіряють.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 15-17 листопада 2020 року, передає Укрінформ.

Водночас, згідно з опитуванням, Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 32% опитаних і 36% - не довіряють, ще 26% не знають його.

Лідеру парламентської фракції ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 25% респондентів, 72% - не довіряють. Співголові фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку довіряють 24% опитаних, 52% - не довіряють. Експрезиденту, народному депутату Петру Порошенку довіряють 23%, 74% - не довіряють.

При цьому міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 22% опитаних, 67% - не довіряють. Прем'єр-міністру Денису Шмигалю, згідно з опитуванням, довіряють 18%, 54% - не довіряють, майже чверть не чули про такого. Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову довіряють 19%, 36% - не довіряють (41% не знають такого), голові Офісу Президента Андрію Єрмаку довіряють 12%, 43% - не довіряють (40% не знають такого), генпрокурору Ірині Венедиктовій довіряють 9%, не довіряють – 38% (майже 50% не чули про неї).

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Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.