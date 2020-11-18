Уряд найближчими днями представить комплексну програму підтримки бізнесу

Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити комплексну програму заходів із підтримки малого та середнього бізнесу в умовах карантину.

Про це Глава держави розповів у влозі, опублікованому на сторінці у Фейсбук, повідомляє Укрінформ.

"Я доручив уряду, і найближчими днями ми чекаємо на комплексну, дійсно дуже важливу програму заходів, які будуть включати податкові послаблення, кредитні канікули за існуючими зобов'язанням, можливості нових кредитів на пільгових умовах", - сказав Президент.

Крім того, за його словами, ця програма має включати секторальну підтримку бізнесу, який постраждав внаслідок карантину, програму підтримку людей, які через карантин втратили заробіток або повністю були змушені припинити свою діяльність, а також інші важливі можливі інструменти.

"Це те повітря, той кисень, який сьогодні життєво необхідний малому та середньому бізнесу", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня — з 14 до 30 листопада.