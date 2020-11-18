Уряд розподілив субвенцію регіонам для 243 об’єктів соцінфраструктури

Кабінет Міністрів розподілив субвенцію регіонам для 243 об’єктів соціальної інфраструктури.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

“Щойно на засіданні затвердили розподіл субвенції для місцевих бюджетів, щоб повною мірою реалізувати спільний із нашими європейськими партнерами проєкт “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”, - зазначив глава уряду.

За його словами, програма передбачає відновлення значної кількості інфраструктурних об’єктів для покращення доступності послуг та сервісів для внутрішньо переміщених осіб. Це не лише відновлення шкіл, садочків, лікарень та центрів з надання адміністративних послуг — це довгострокова інвестиція в людський капітал та добробут мешканців цих регіонів.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів своїм розпорядженням визначив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на 2020—2023 роки.