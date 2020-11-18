Уряд визначив пріоритетні інвестпроєкти на 2020-2023 роки

Кабінет Міністрів на засіданні сьогодні, 18 листопада 2020 року, своїм розпорядженням визначив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на 2020—2023 роки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на 2020-2023 роки» розроблено на виконання пункту 56 Плану заходів з виконання державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2020-2022 роки, затвердженого постановою Кабміну від 27.05.2020 №534», - йдеться у пояснювальній записці до розпорядження.

Як зазначається, розпорядження дасть змогу затвердити перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на відповідні роки із визначенням механізму їх реалізації, що в свою чергу дозволить розглядати можливість здійснення першочергового фінансування таких проєктів як пріоритетних, у т.ч. шляхом залучення приватних інвестиційних ресурсів, кредитних коштів тощо для їх реалізації. А також дозволить ефективно використати ресурси держави та бізнесу з метою досягнення найкращого результату – зростання економіки, залучення інвестицій, наповнення бюджетів, створення робочих місць.

Зокрема, як йдеться у додатку до розпорядження, серед інвестиційних проєктів є створення дата-центру на потужностях АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» за рахунок кредитних коштів, власних коштів держпідприємства НАЕК «Енергоатом» та за кошти інвестора.

Також пріоритетними є будівництво Ташлицької ГАЕС за рахунок кредитних коштів, будівництво Каховської ГЕС-2, Канівської ГАЕС, третьої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів за рахунок кредитних коштів та власних коштів ПрАТ «Укргідроенерго», встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії ПрАТ «Укргідроенерго» за рахунок кредитних коштів, Слов’янської ТЕС ПАТ «Донбасенерго» за рахунок кредитних коштів та власних коштів ПАТ «Донбасенерго».

У переліку пріоритетних інвестпроєктів є і реконструкція за кошти держбюджету Музею історії запорозького козацтва у місті Запоріжжя, розбудова парку розваг на території «Гідропарку» (о. Венеціанський) за кошти інвестора, створення за кошти інвестора радіологічного центру при Національному інституті раку.

Передбачається проведення дослідно-конструкторських робіт з імпортозаміщення покупних комплектуючих виробів та матеріалів виробництва РФ на літаках родини Ан-1х8 ( Ан – 148, Ан-158, Ан-178) на ДП Антонов та їх серійне виробництво за кредитні кошти та власні кошти ДП Антонов.

Планується будівництво ракетно-космічного комплексу повітряного старту за кошти держбюджету та міжнародної технічної допомоги.

Також передбачено будівництво сміттєпереробних та сміттєспалювальних підприємств у ряді міст України – у Львівській області, Краматорську, Маріуполі тощо.

Заплановано реконструкцію та будівництво міжнародних аеропортів у Дніпрі, Полтаві, Сумах, на Закарпатті, у Рівному, Кривому Розі, Миколаєві, Житомирі та інших містах України за кошти державного, місцевих бюджетів та за кошти інвесторів.

Також передбачено низку ремонтно-будівельних дорожніх робіт у різних регіонах України.