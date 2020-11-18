Уряд визначив пріоритетні інвестпроєкти на 2020-2023 роки
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на 2020-2023 роки» розроблено на виконання пункту 56 Плану заходів з виконання державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2020-2022 роки, затвердженого постановою Кабміну від 27.05.2020 №534», - йдеться у пояснювальній записці до розпорядження.
Як зазначається, розпорядження дасть змогу затвердити перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на відповідні роки із визначенням механізму їх реалізації, що в свою чергу дозволить розглядати можливість здійснення першочергового фінансування таких проєктів як пріоритетних, у т.ч. шляхом залучення приватних інвестиційних ресурсів, кредитних коштів тощо для їх реалізації. А також дозволить ефективно використати ресурси держави та бізнесу з метою досягнення найкращого результату – зростання економіки, залучення інвестицій, наповнення бюджетів, створення робочих місць.
Зокрема, як йдеться у додатку до розпорядження, серед інвестиційних проєктів є створення дата-центру на потужностях АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» за рахунок кредитних коштів, власних коштів держпідприємства НАЕК «Енергоатом» та за кошти інвестора.
Також пріоритетними є будівництво Ташлицької ГАЕС за рахунок кредитних коштів, будівництво Каховської ГЕС-2, Канівської ГАЕС, третьої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів за рахунок кредитних коштів та власних коштів ПрАТ «Укргідроенерго», встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії ПрАТ «Укргідроенерго» за рахунок кредитних коштів, Слов’янської ТЕС ПАТ «Донбасенерго» за рахунок кредитних коштів та власних коштів ПАТ «Донбасенерго».
У переліку пріоритетних інвестпроєктів є і реконструкція за кошти держбюджету Музею історії запорозького козацтва у місті Запоріжжя, розбудова парку розваг на території «Гідропарку» (о. Венеціанський) за кошти інвестора, створення за кошти інвестора радіологічного центру при Національному інституті раку.
Передбачається проведення дослідно-конструкторських робіт з імпортозаміщення покупних комплектуючих виробів та матеріалів виробництва РФ на літаках родини Ан-1х8 ( Ан – 148, Ан-158, Ан-178) на ДП Антонов та їх серійне виробництво за кредитні кошти та власні кошти ДП Антонов.
Планується будівництво ракетно-космічного комплексу повітряного старту за кошти держбюджету та міжнародної технічної допомоги.
Також передбачено будівництво сміттєпереробних та сміттєспалювальних підприємств у ряді міст України – у Львівській області, Краматорську, Маріуполі тощо.
Заплановано реконструкцію та будівництво міжнародних аеропортів у Дніпрі, Полтаві, Сумах, на Закарпатті, у Рівному, Кривому Розі, Миколаєві, Житомирі та інших містах України за кошти державного, місцевих бюджетів та за кошти інвесторів.
Також передбачено низку ремонтно-будівельних дорожніх робіт у різних регіонах України.