Вище військове керівництво привітало сержантів з професійним святом

Сержанти є однією з визначальних ланок Збройних сил України, а від їх особистісних лідерських якостей та професіоналізму залежить виконання завдань підрозділами.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у вітальному слові міністра оборони Андрія Тарана з нагоди Дня сержанта Збройних сил.

«Сьогодні ви — одна із визначальних ланок військового устрою, основа сучасного боєздатного Українського війська. Роль сержанта у військовому колективі важко переоцінити, адже саме від його особистісних лідерських якостей та професіоналізму залежить виконання завдань підрозділом», - наголосив Таран.

Він зазначив, що українські сержанти постійно проходять підготовку у військових навчальних закладах та навчально-тренувальних центрах держав-членів та партнерів НАТО. Тож такий рівень співробітництва з провідними арміями світу є цінною складовою успіху і фахового зростання сержантського складу.

За словами міністра, з кожним роком інтенсифікується впровадження НАТО вських методів та підходів, аби навчання та підготовка сержантсько-старшинського складу ставали якіснішими та якомога швидше досягли рівня стандартів Північноатлантичного Альянсу.

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Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак відзначив особливу роль сержантського корпусу в забезпеченні виконання підрозділами завдань за призначенням, підготовці особового складу, підтриманні у бойовій готовності озброєння та техніки, організації заходів повсякденної діяльності та підтримання військової дисципліни. «Сержант — це лідер для солдатів, помічник для офіцера, частина командної групи, а сержантський корпус — становий хребет війська», - наголосив Хомчак, додавши, що формування професійного сержантського корпусу є одним із найважливіших завдань реформування та розвитку Збройних сил України.

Хомчак зазначив, що наразі вже є значні досягнення на шляху перетворень: впроваджено дієву систему професійної освіти та підготовки, значно розширено права та повноваження сержантського і старшинського складу, остаточно сформована вертикаль посад та введено в дію новий перелік військових звань.

Він також відзначив внесок тисяч сержантів і старшин Збройних сил України у справу захисту держави від російського агресора.