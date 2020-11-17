Степанов показав, як шукав сімейного лікаря

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов продовжує свій “шлях пацієнта”, хворого на COVID-19. Нині він очікує на дзвінок від сімейного лікаря, якого йому призначили без попередньо укладеної декларації.

Про це Степанов написав у Фейсбуці.

«У неділю я зв'язався з нашим контакт-центром, де отримав необхідну інформацію щодо подальших дій, адже не маю підписаної з сімейним лікарем декларації. Мені порадили зателефонувати до однієї з київських лікарень. Так і зробив (у попередніх відео). Розмовляв з черговим лікарем, розповів про самопочуття/симптоми та отримав консультацію щодо лікування вдома", - зазначив глава МОЗ.

Наступний крок, за його словами, – отримати зв’язок із сімейним лікарем, вже на постійній основі. Для цього у контакт-центрі МОЗ необхідно запросити перелік телефонних номерів відповідних медзакладів. Їх також можна знайти також на офіційному сайті НСЗУ у розділі «Для громадян».

"Далі – телефонуємо до відповідного закладу, реєстратурі надаємо особисту інформацію. Після обробки інфо пацієнту має бути прикріплений сімейний лікар. Сьогодні пройшов цей етап на власному досвіді. Достатньо швидко. Наразі чекаю на дзвінок від свого сімейного лікаря, який оцінить стан здоров’я та скорегує подальше лікування», - написав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що планує пройти лікування від COVID-19 в якості звичайного пацієнта та фіксувати кожен етап процесу.

Читайте також: Степанов хоче дати можливість укладати декларацію з лікарем онлайн

14 листопада стало відомо, що Степанов захворів на COVID-19.