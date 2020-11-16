Степанов розповів, що йому порадили на «гарячій лінії» МОЗ

Усі поради, які керівник МОЗ Максим Степанов отримав на гарячій лінії МОЗ з питань COVID-19, відповідали протоколу лікування коронавірусної хвороби.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Мені на гарячій лінії надали номер телефону, по якому я зв'язався з лікарем, мені надали відповідні поради, які ліки мені приймати, як лікуватися, як поводитися. Хочу відзначити, що всі без винятку поради відповідали протоколу лікування, жодних зайвих ліків, жодних антибіотиків, жодних інших речей. Виключно вітамін D3, цинк, вітамін С, ще приймаю "Аспірін-кардіо”, - розповів Степанов.

Він поінформував також, що Міністерство охорони здоров’я розгляне можливість підписання декларації з сімейним лікарем онлайн, якщо у пацієнта досі немає свого сімейного лікаря. Або, якщо такої можливості не буде, чи немає сімейних лікарів, налагодить систему таким чином, щоб кожного пацієнта без декларації супроводжував протягом хвороби медичний працівник.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 14 листопада, міністр охорони здоров’я Максим Cтепанов повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19, він заявив, що має намір пройти весь шлях як звичайний пацієнт.

Станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, за добу 9 832 нових.