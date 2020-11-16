У лікарнях України - 27 905 пацієнтів з коронавірусом
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.
“За тиждень лабораторно підтверджено 76 221 особу захворілих на COVID-19, це на 10 тисяч більше ніж позаминулого тижня, госпіталізовано 9 653 особи. На ранок у лікарнях перебуває 27 905 пацієнтів. Це ті люди, які мають середньої важкості або важкий перебіг хвороби”, - сказав Степанов.
Він нагадав, що в Україні встановлений карантин вихідного дня і дотримання його вимог, за словами Степанова має утримати ситуацію з рівнем захворюваності на тих показниках, які є наразі. Натомість повний локдаун, попри його ефективність, неможливий в Україні з огляду на економічну ситуацію.
Степанов навів як приклад, карантин вихідного дня в Ізраїлі, який було запроваджено влітку.
“Карантин вихідного дня був свого часу запроваджений в Ізраїлі, влітку. За три тижні запровадження такого карантину вони отримали зниження захворюваності на 20%”, - сказав Степанов.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, за добу - 9 832 нових.