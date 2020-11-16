У лікарнях України - 27 905 пацієнтів з коронавірусом

За тиждень на COVID-19 захворіло 76 221 осіб, це на 10 тис. більше, ніж за позаминулий тиждень.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“За тиждень лабораторно підтверджено 76 221 особу захворілих на COVID-19, це на 10 тисяч більше ніж позаминулого тижня, госпіталізовано 9 653 особи. На ранок у лікарнях перебуває 27 905 пацієнтів. Це ті люди, які мають середньої важкості або важкий перебіг хвороби”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що в Україні встановлений карантин вихідного дня і дотримання його вимог, за словами Степанова має утримати ситуацію з рівнем захворюваності на тих показниках, які є наразі. Натомість повний локдаун, попри його ефективність, неможливий в Україні з огляду на економічну ситуацію.

Степанов навів як приклад, карантин вихідного дня в Ізраїлі, який було запроваджено влітку.

“Карантин вихідного дня був свого часу запроваджений в Ізраїлі, влітку. За три тижні запровадження такого карантину вони отримали зниження захворюваності на 20%”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, за добу - 9 832 нових.