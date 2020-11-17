Області з найвищими COVID-показниками - дані МОЗ

Станом на 17 листопада найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксований у Чернівецькій, Житомирській та Сумській областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (645,8 на 100 тис. осіб), Житомирській (632,6), Сумській (610,92) областях. Також високий рівень захворюваності у Хмельницькій (529,2), Івано-Франківській (540,2), Запорізькій (549,3), Волинській (491,5) областях.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів - у Кіровоградській (115,9), Вінницькій (195,3) та Луганській (198,4) областях.

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У Києві цей показник становить 442,1, а середній по Україні - 384,8 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів складає 55,1% станом на 16 листопада.

У Києві цей показник складає 54,7% станом на 16 листопада.