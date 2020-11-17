Уряд доручив МОЗ вийти на 100 тисяч ПЛР-тестувань за добу

Кабінет Міністрів поставив завдання Міністерству охорони здоров’я на початку наступного року досягти 100 тис. ПЛР-тестувань на день.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час виступу в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кількість ПЛР-тестів у середині квітня, тобто рівно сім місяців тому, була 3,5 тис. тестів на день, зараз ми виходимо на рівень 50 тис. тестувань на день, до кінця року ціль і задача поставлена профільному міністерству вийти на 75 тис. ПЛР-тестів на добу, в подальшому, на початку наступного року досягти 100 тис. тестувань на день», - сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що робота державних лабораторій була відновлена «фактично з нуля».

«Загалом лабораторії за цей час профінансовані на 1 млрд гривень, для їх працівників встановлені додаткові виплати», - повідомив очільник уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада.

Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

В Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.