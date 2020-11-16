У секретаріаті Кабміну на COVID-19 уже перехворіли майже всі – Немчінов

У секретаріаті Кабінету Міністрів України на коронавірус вже перехворіли всі, окрім двох співробітників.

Про це міністр КМУ Олег Немчінов заявив в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене в службі не перехворіло ще тільки двоє ще", - сказав Немчінов.

Він також прокоментував ставлення Прем'єр-міністра до питання захворювання на COVID-19.

«При всіх контактах від дуже відповідально ставиться. Коли в нього декілька тижні тому була підозра на контакт з інфікованою особою, то він до тесту декілька днів був ізольований. Але у нього, слава Богу, жодного разу не підтверджувалося», - додав міністр КМУ.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада COVID-19 виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака. 11 листопада Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус, 12 листопада перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук отримав позитивний тест на коронавірус.

Минулого тижня також стало відомо про те, що в уряді на COVID-19 хворіють: віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський.

Міністр оборони Андрій Таран і міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов вже одужали.