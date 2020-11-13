Разумков лікується від COVID-19 удома

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який захворів на COVID-19, перебуває вдома на самоізоляції і продовжує працювати дистанційно.

Як передає Укрінформ, про це спікер повідомив у Фейсбуці.

"Дякую всім за підтримку та побажання швидкого одужання. Сотні теплих слів справді допомагають почуватися краще. Я продовжую працювати, незважаючи на коронавірусну хворобу. Зараз знаходжуся вдома на самоізоляції. Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно", - написав Разумков.

Голова ВР сподівається, що вірус мине швидко та без ускладнень.

"Ситуація із поширенням СОVID-19 складна, але впевнений, що колеги разом з Оленою Кондратюк зроблять все, щоб парламент і надалі ефективно виконував свої функції! Всім, хто зараз хворіє, бажаю найшвидшого одужання!", - зазначив Разумков

Він закликав усіх дбати про свою безпеку і бути здоровими.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк 12 листопада повідомила, що почувається добре, і буде вести засідання парламенту, допоки її колеги по президії хворіють на коронавірус.