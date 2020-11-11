Резніков захворів на COVID-19

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

«З вечора понеділка перебуваю на самоізоляції. Сьогодні отримав результати ПЛР-тесту. Позитивний. Я і без ПЛР людина оптимістично-позитивна, але тест підтвердив це напевно. Почуваюсь нормально. Запахи, смаки - все ок, зрадів, відчувши аромат смаженої цибульки. Температура трошки вище норми. А легка ломота в тілі – як після занять спортом. І наче приємно, але от причини не радують», – зазначив Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 листопада в Україні зафіксували 489 808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу – 10 611.

Кабінет Міністрів 11 листопада схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли в попередньому карантинному періоді на помаранчевому рівні.

Також уряд ввів карантин вихідного дня, яким на суботу та неділю обмежується робота закладів громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури, окрім роботи продовольчих магазинів, фінансових установ, установ поштового зв'язку, аптек, медустанов та ветеринарних аптек, АЗС та СТО.

Ввечері 11 листопада стало відомо про те, що Голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав позитивний результат тесту на коронавірус.