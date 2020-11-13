Експерт вважає, що слід встановити контроль над великими засобами інформації

Засновник Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін вважає, що найбагатші люди світу не мають права персонально контролювати виробництво і канали доставки інформації для широких мас населення.

Про це Золотухін заявив під час Львівського безпекового форуму, який із 9 по 14 листопада проходить в онлан-форматі, передає кореспондент Укрінформу.

Перед усім експерт розглянув інформацію з точки зору трьох категорій.

«По-перше – це контент, тобто перетворення ідей в саму сутність інформації. По-друге – це канали доставки інформації, це фактично засоби виробництва. По-третє – це «дух» інформації, український вчений Вернадський вже давно створив для цього назву «ноосфера», це той чуттєвий світ, який оточує кожну людину. Я вважаю, що єдине, що зараз можна змінити в цій структурі заради інформаційної безпеки – це працювати над засобами виробництва, над каналами донесення інформації», - наголосив Золотухін.

Він також зазначив, що скептично ставитися до боротьби з контентом, тому що для нього слова плюралізм і популізм дуже схожі між собою «я не вірю, що ми щось можемо змінити з ідеями». Вважаючи наше сучасне суспільство консюмериським, яке має визначений світовий тренд і прагне споживати все більше продукту, в розумінні інформації, Золотухін також не вірить, що можна внести зміни в ноосферу.

Єдина категорія, в якій можна вести контроль і боротьбу з дезінформацією – це засоби виробництва, вважає експерт.

«Не можуть найбагатші у світі люди - Марк Цукерберг, Джефф Безос, Джек Дорсі та інші контролювати настільки потужні, масивні засоби виробництва та донесення інформації. Ми мусимо щось зробити стосовно їх регулювання аж до націоналізації. На мою думку, це можна фізично і юридично зробити», - заявив Золотухін.

Як повідомляв Укрінформ, Львівський безпековий форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також захисту інформаційної ідентичності людини в умовах зростаючої інформатизації суспільства. Львівський безпековий форум відбувається вже вчетверте за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

У зв’язку із пандемією COVID-19 Львівський безпековий форум 2020 проходить у форматі експертного онлайн марафону.