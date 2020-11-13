Суспільству не вистачає якісної журналістики – експерт

В умовах масштабного поширення інформаційних технологій і соцмереж суспільству не вистачає якісної журналістики. Аудиторія потребує освітньої місії від медіа.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, таку думку висловила наукова співробітниця програми демократичної стійкості Центру вивчення європейської політики Даля Банкаускайте (Литва) на Львівському безпековому форумі – 2020, який проходить 9-14 листопада у форматі відеоконференцій.

«Важливими є загальні тенденції у суспільстві: яким є критичний попит на якісну інформацію? Це спонукає нас замислитися над місією ЗМІ. Мені видається, що сьогодні не вистачає якісної журналістики. Натомість аудиторія потребує освітньої місії від медіа», - вважає литовський експерт.

Банкаускайте констатувала, що журналісти вимушені змагатися за «кліки», за популярність. Але при цьому не завжди виконують свою місію – роз’яснювати аудиторії сутність порушених питань.

Експерт зауважила, що сучасні інформаційні технології, включаючи соціальні мережі, застосовують багато прийомів, щоб тримати аудиторію на «інформаційному гачку» та примушувати людей сприймати неправдивий, маніпулятивний продукт.

На переконання Банкаускайте, сучасні ЗМІ переповнені «кліше» та «пустослів’ям», а не якісним змістом, що підриває демократичні принципи поширення інформації.

Експерт відзначила необхідність критичного аналізу контенту ЗМІ з метою відокремлення замовних, проплачених матеріалів, що відображають інтереси і бізнес-моделі власників таких медіа.

Банкаускайте наголосила, що якісні ЗМІ повинні захищати інтереси демократичних суспільств, відстоювати право на інформацію та забезпечувати можливості для діалогу із багатьох важливих проблем.