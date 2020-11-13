За три роки в Україні зафіксували 250 випадків фізичної агресії до журналістів - НСЖУ

За три попередні роки в Україні зафіксували 250 випадків фізичної агресії до представників ЗМІ.

Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко під час науково-практичної конференції «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси», передає кореспондент Укрінформу.

"Ми фіксуємо неприпустимо високий рівень фізичної агресії до журналістів в Україні. За три попередні роки кількість інцидентів фізичної агресії до журналістів в Україні становить 250 випадків. За дев'ять місяців ми вже зафіксували 56 випадків фізичної агресії до представників медіа", - сказав Томіленко.

Він зазначив, що у НСЖУ намагаються об'єднати зусилля політиків, народних депутатів, тиснути на правоохоронну систему для того, щоб зробити професію журналіста більш безпечною.

Як повідомлялося, у Києві 13-14 листопада в онлайн-форматі проходить міжнародна науково-практична конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси».Учасники форуму обговорюватимуть медіаправо в Україні та в ЄС; актуальні питання теорії та історії української журналістики; медіа у часи пандемії коронавірусної хвороби (COVID-2019) тощо.