МКІП і лідери церков дали поради щодо збереження здоров'я в умовах пандемії

МКІП, Держслужба з етнополітики та свободи совісті й лідери християнських церков виступили зі спільною позицією щодо збереження громадського здоров‘я в умовах загострення пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Для християн розпочинається особливий період - Різдвяний піст, який є періодом усамітнення, просвітництва, доброчинності й турботи про іншого. Для віруючих це особливий період, що має багатовікові традиції. Одночасно країна, як і напередодні Великодня, перебуває в неординарній ситуації через неподолану пандемію", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що дбаючи про здоров’я людей, їхню емоційну розраду та духовний стан, важливо зберегти доступність храмів та інших священних місць. Щоб цей доступ був безпечним, рекомендується продовжити використання захисних масок і дезінфекторів на вході. Також надважливо зберегти доступ до церковних споруд, інших приміщень релігійних організацій протягом усього тижня, зокрема й у вихідні дні.

У МКІП додали, що тимчасова особливість організації заходів у приміщеннях релігійних організацій без рядів стаціонарних сидінь передбачає, що релігійні служби та інші релігійні заходи проходять із дотриманням визначеної безпечної дистанції (1,5 метра). Аналогічний запобіжний захід може діяти в музеях. Для релігійних служб на відкритому повітрі відстань може бути аналогічною або меншою згідно з актуальними рекомендаціями МОЗ.

Водночас у приміщеннях з рядами стаціонарних сидінь служби та інші релігійні заходи проходять із заповненістю не більше 50% або іншого відсотка, рекомендованого МОЗ. Аналогічна норма може бути застосована для театрів та інших закладів культури, що мають ряди стаціонарних місць.

"У ці складні часи церкви відчувають потребу людей у духовній та моральній підтримці. Можливість узяти участь у богослужінні в церкві чи отримати позитивні емоції завдяки відвіданню культурного закладу ‒ держава має забезпечити право українців на самостійний вибір місця духовного спокою та відпочинку. Адже фізичне здоров’я неможливе без душевного спокою та емоційного відпочинку", - наголошується у повідомленні

Як повідомлялося, станом на 10 листопада в Україні зафіксовано 479 197 випадків коронавірусу, зокрема за останню добу 10 179.