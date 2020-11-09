Підвищенню екосвідомості українців мають сприяти еліти та церква - Дереш

Погіршення екосвідомості значної частини українських громадян, що позначається на засміченні навколишнього середовища країни, має стати предметом уваги українських еліт і церков.

Про це заявив письменник Любко Дереш під час п’ятого Національного круглого столу на тему “Екологія”, передає кореспондент Укрінформу.

“Це надзвичайно складне запитання. Я зізнаюся, що зараз практично закінчив книжку, яка присвячена цьому питанню. Загалом можна сказати, що це проблема останніх 200 років, починаючи з моменту, коли ми почали активно експлуатувати землю. Розвиток раціонального знання почав поступово витісняти наше розуміння простих цінностей, які раніше здавалися очевидними, відчувалися більше. Тому є просте рішення, є складне рішення. Просте полягає в тому, що люди роблять те, що роблять видатні люди. Якщо відомі люди, впливові, авторитетні, будуть демонструвати хороший приклад, це буде сильним сигналом для всіх інших. Тобто, якщо ті чи інші еліти в різних сферах будуть давати правильний сигнал, то сама система почне поступово змінюватися”, - зазначив Дереш.

Водночас він зауважив, що “іншим питанням є, як працювати з елітами, як до них це донести, - і це вже складніше”.

Письменник також підкреслив, що суспільство нині перебуває у кризі, і погодився з твердженням Папи Римського Івана Павла ІІ, що в корені екологічної кризи лежить передусім криза людини, криза її віри, духовності та моральності.

“Я гадаю, що аби неемпірична складова життя людини відновлювалася і таким чином наповнювала цінностями життя суспільства, дуже важливим є діалог між різними релігійними громадами - аби вони шукали в цьому певні точки дотику, бо проблема є настільки великою, що вона не може стосуватися однієї конфесії, а стосується всіх людей. І, попри відмінність учень, ми можемо розділяти спільну відповідальність. І мені здається, що це може бути потужною силою”, - сказав Дереш.

Водночас він додав, що за оцінками 2017 року 83% населення землі так чи інакше відносять себе до тих чи інших духовних конфесій. Тож вони мали би стати “великою підтримкою” для розв’язання обговорюваної проблеми.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало проведення семи круглих столів, присвячених темам культури діалогу, історії, релігії, мови, філософії, мистецтва та екології. Заходи відбуваються у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. 10 вересня у Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему «Культура діалогу». Під час другого круглого столу 24 вересня в Одесі дискутували про історію. У фокусі третього круглого столу 19 жовтня у Харкові була тема «Мова». У Чернівцях 26 жовтня відбувся четвертий круглий стіл на тему «Щастя як мета»,

Також мають відбутися круглі столи: 19 листопада в Острозі – на тему «Віра, релігія»; 3 грудня в Полтаві – на тему «Мистецтво». Модерує дискусії громадський та культурний діяч Олесь Доній.