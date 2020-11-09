Підвищенню екосвідомості українців мають сприяти еліти та церква - Дереш

Підвищенню екосвідомості українців мають сприяти еліти та церква - Дереш

Укрінформ
Погіршення екосвідомості значної частини українських громадян, що позначається на засміченні навколишнього середовища країни, має стати предметом уваги українських еліт і церков.

Про це заявив письменник Любко Дереш під час п’ятого Національного круглого столу на тему “Екологія”, передає кореспондент Укрінформу.

“Це надзвичайно складне запитання. Я зізнаюся, що зараз практично закінчив книжку, яка присвячена цьому питанню. Загалом можна сказати, що це проблема останніх 200 років, починаючи з моменту, коли ми почали активно експлуатувати землю. Розвиток раціонального знання почав поступово витісняти наше розуміння простих цінностей, які раніше здавалися очевидними, відчувалися більше. Тому є просте рішення, є складне рішення. Просте полягає в тому, що люди роблять те, що роблять видатні люди. Якщо відомі люди, впливові, авторитетні, будуть демонструвати хороший приклад, це буде сильним сигналом для всіх інших. Тобто, якщо ті чи інші еліти в різних сферах будуть давати правильний сигнал, то сама система почне поступово змінюватися”, - зазначив Дереш.

Водночас він зауважив, що “іншим питанням є, як працювати з елітами, як до них це донести, - і це вже складніше”.

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Письменник також підкреслив, що суспільство нині перебуває у кризі, і погодився з твердженням Папи Римського Івана Павла ІІ, що в корені екологічної кризи лежить передусім криза людини, криза її віри, духовності та моральності.

“Я гадаю, що аби неемпірична складова життя людини відновлювалася і таким чином наповнювала цінностями життя суспільства, дуже важливим є діалог між різними релігійними громадами - аби вони шукали в цьому певні точки дотику, бо проблема є настільки великою, що вона не може стосуватися однієї конфесії, а стосується всіх людей. І, попри відмінність учень, ми можемо розділяти спільну відповідальність. І мені здається, що це може бути потужною силою”, - сказав Дереш.

Водночас він додав, що за оцінками 2017 року 83% населення землі так чи інакше відносять себе до тих чи інших духовних конфесій. Тож вони мали би стати “великою підтримкою” для розв’язання обговорюваної проблеми.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало проведення семи круглих столів, присвячених темам культури діалогу, історії, релігії, мови, філософії, мистецтва та екології. Заходи відбуваються у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. 10 вересня у Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему «Культура діалогу». Під час другого круглого столу 24 вересня в Одесі дискутували про історію. У фокусі третього круглого столу 19 жовтня у Харкові була тема «Мова». У Чернівцях 26 жовтня відбувся четвертий круглий стіл на тему «Щастя як мета»,

Також мають відбутися круглі столи: 19 листопада в Острозі – на тему «Віра, релігія»; 3 грудня в Полтаві – на тему «Мистецтво». Модерує дискусії громадський та культурний діяч Олесь Доній.

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