Стартував XXI конкурс з української мови імені Петра Яцика

У понеділок, 9 листопада 2020 року розпочинається ХХІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Мовний марафон, який вже традиційно стартує в День української писемності та мови, об’єднає учнів 3-11 класів закладів загальної середньої освіти, слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та фахової передвищої освіти, а також студентську спільноту закладів вищої освіти", - йдеться у повідомленні.

Для учасників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти цьогорічний конкурс проходитиме в чотири етапи: шкільний, районний/міський, обласний, підсумковий.

Студенти братимуть участь у трьох етапах: у закладі вищої освіти, в обласному та підсумковому етапах. Для курсантів закладів вищої військової освіти Збройних сил України і військових ліцеїв Конкурс проводитиме Міністерство оборони України.

МОН рекомендує при організації Конкурсу враховувати епідеміологічну ситуацію, маркування регіонів за рівнем небезпеки поширення коронавірусу (COVID-19) та проводити захід із дотриманням законодавства України, зокрема забезпечити відповідну соціальну дистанцію між учасниками та передбачити можливість проведення окремих (1-3) етапів Конкурсу в дистанційному форматі.

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика проводиться на виконання Указу Президента України від 9 листопада 2007 року № 1078 «Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика» відповідно до Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, затвердженого наказом МОН від 13 березня 2008 року № 168, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 15 липня 2008 року за № 643/15334, з метою піднесення престижу української мови, популяризації її серед молоді.

Організаторами Конкурсу є Міністерство освіти і науки, Міжнародний благодійний фонд «Ліга українських меценатів», ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Конкурс було засновано українським меценатом Петром Яциком у травні 2001 року.