Запустили челендж для викладачів «Навчай українською»

В Україні стартував 21-денний челендж "Навчай українською" для викладачів дитячих гуртків, секцій і студій, які перейдуть на українську мову викладання.

Як передає кореспондент Укрінформу, його підтримали українські зірки музики, телебачення та спорту.

"Цей челендж відбуватиметься таким чином: упродовж 21 дня ми надсилатимемо навчальні матеріали, проводитимемо вебсемінари для учасників - із психологом, який розповість про мовні бар'єри, із викладачами, які вже перейшли на українську мову викладання", - зазначила ініціаторка проєкту "Навчай українською" Наталка Федечко.

У рамках презентації челенджу відбулася також і онлайн-зустріч "Українська. Історії зірок", організована ініціативою "Навчай українською" спільно зі студією онлайн-освіти EdEra до Дня української мови та писемності. Так, 9 листопада лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, ведуча телеканалу "1+1" Марічка Падалко, тенісист Сергій Стаховський і продюсер Ігор Кондратюк розповіли, чому обрали українську мовою спілкування та навчання.

Загалом 300 учасників із усієї України зареєструвалися для участі в челенджі. Найактивніші з них матимуть можливість особисто зустрітись із зірками. Водночас найактивніші клуби та студії отримають промо у соцмережах і на радіо. Окрім того, Марічка Падалко пообіцяла, що прорекламує на своїй сторінці в Інстаграмі ті гуртки, які перейдуть на українську.

Як повідомлялося, ініціатива "Навчай українською" - це небайдужі громадяни, представники різних громадських організацій, зокрема Української гуманітарної платформи, Порталу мовної політики, Руху добровольців "Простір свободи" та спільноти "Мова об'єднує".

Серед партнерів проєкту - Уповноважений із захисту державної мови.