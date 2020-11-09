Розвивати українську треба не через заборони, а популяризацію — Ткаченко

Розвивати українську мову треба не шляхом заборон та крайнощів, а через популяризацію та зацікавленість.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі, вітаючи співгромадян з Всеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва та Днем української писемності та мови, повідомляє Укрінформ.

“Культура – це те, що нас об’єднує. Мова також повинна стати однією з таких речей. І, впевнений, скоро це трапиться. Ми на порозі змін. Нарешті в Україні знімається більше українських фільмів, серіалів, шоу та digital-контенту, видається книг та ставиться вистав. Українською не через примус, а завдяки любові і гордості, починають говорити вдома і у побуті на Сході, Півночі та Центрі України. У нас правильний курс. Важливо продовжувати його дотримуватися. Йти не шляхом заборон та крайнощів, а через популяризацію та цікавість”, - зазначив міністр.

За його словами, важливо, що вага культури і її сприйняття в державі починають виходити на абсолютно новий вищий рівень. Цього року кожен співробітник сфери культури та креативних індустрій відчув труднощі, адже початок 2020 влаштував драматичний життєвий поворот під назвою COVID-2019, який назавжди змінив існування сфери, зазначив Ткаченко.

“Опинившись серед викликів та боротьби за існування, ви не здалися і продовжили робити все, аби українці не втратили доступ до культурних послуг, а сотні тисяч ваших колег зберегли роботу. Завдяки вам голос культури пролунав так переконливо, як не звучав ніколи. Нас починають чути політики і нам починає багато що вдаватися”, - йдеться у привітанні Ткаченка.

Водночас, додав міністр, є багато викликів, і це не тільки карантин, а й “трансформація у сферу, яка може забезпечити суттєву додану вартість для нашої країни”. Він переконаний, спільно вдасться зробити все, аби довести, що навіть під час війни та боротьби – культура – це найважливіше .

Як повідомлялося, 9 листопада відзначається День української писемності та мови. Свято встановлено указом Президента України 6 листопада 1997 року «на підтримку ініціативи громадських організацій… в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця».