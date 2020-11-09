«Багато пунктуації та цікавих слів»: Шмигаль написав радіодиктант

«Багато пунктуації та цікавих слів»: Шмигаль написав радіодиктант

Укрінформ
У День української писемності та мови, 9 листопада, відбувся ювілейний, двадцятий, Радіодиктант національної єдності, який писало багато відомих людей.

Диктант у студії, облаштованій в читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського, писав і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Насправді дуже прекрасний текст. Диктант непростий, дуже багато пунктуації і багато цікавих слів… Перше хвилювання вже позаду. Тепер хвилювання лишається лише – як же ми написали всі цей диктант. Він дійсно був диктантом єдності, який об’єднав мільйони українців по цілому світі. Тому дякую за таку прекрасну ініціативу, яка відбувається вже вдвадцяте», - сказав Шмигаль.

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Він зізнався, що робив незначні виправлення, і сказав, що віддасть диктант на перевірку.

У студії, де писали диктант із дотриманням карантинних вимог, було чимало й інших відомих людей, зокрема й уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь, голова партії «Голос» Кіра Рудик, народна артистка України Наталія Сумська, заслужена артистка України Анжеліка Рудницька.

А онлайн його цьогоріч диктант писали навіть і шрифтом Брайля - учні 10-12 класів Харківської спеціалізованої школи-інтернату ім. Короленка.

Назва цьогорічного диктанту, як оголосила знаменита акторка Римма Зюбіна, яка його зачитала, - «Виклики книжкової ери».

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Його написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. «Я старався, щоб це був текст для всіх, хто захоче приєднатися до цього диктанту», - сказав в ефірі Малкович.

У диктанті йшлося, зокрема, про те, що коли Джоан Роулінг написала «Гаррі Поттера», і її серія романів розійшлася 100-мільйонними паперовими накладами, стало більш-менш зрозуміло, що електронні носії, принаймні поки що, не створюють кардинальної загрози паперовим книжкам. Проте з’явилися вони не випадково, а щоб ми в майбутньому змогли забрати улюблені книжки з собою на далекі планети. Але, зрештою, головне – читати, і не так важливо, з яких носіїв.

Як зазначалося, науковим консультантом проєкту стала доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко.

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Спецпроєкт, організований Суспільним спеціально до події, стартував у студії «UA: Перший», а також в ефірі «UA: Українське радіо» та «UA: Радіо Культура» о 9:30.

Диктант, вже традиційно, пишуть і в Україні, і за кордоном. Це школярі, студенти та викладачі навчальних закладів, представники різноманітних професій, а також відомі спортсмени, актори, бізнесмени та політики, представники дипломатичних місій, українці по всьому світу.

Як зауважили організатори, написати диктант можна і після прямого ефіру, скачавши ролик з диктантом на YouTube.

Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба, до 23:59 завтрашнього дня. Текст диктанту оприлюднять на сайті «UA: Українське радіо» 11 листопада об 11:00.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

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Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднено 9 листопада на сайті ukr.radio.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.

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