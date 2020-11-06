Кремінь: У школах Києва - величезна кількість критики на мову навчання

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на пресконференції в Укрінформі.

"Ми розраховуємо, що найближчим часом будуть оприлюднені результати виборів Київського міського голови. І ми щиро сподіваємося на найближчу зустріч з очільником української столиці, з яким ми б хотіли провести досить плідну і важливу зустріч. Вона буде полягати у розборі тієї проблематики, яку ми помітили за результатами десятків звернень. Бо, підкреслю, що величезна кількість звернень і критики на мову навчання стосується закладів освіти міста Києва. Разом із тим є якісь шляхи у розв'язанні цієї проблеми", - сказав Кремінь.

Він зазначив, що у Києві на уроках немала частка учителів досить часто, а в окремих випадках - зрідка, використовують російську мову замість української. За його словами, на позашкільних заходах російською розмовляє чверть педагогічних працівників, а зрідка використовують 45 %.

За словами мовного омбудсмена, ще більшою мірою російська мова замість української використовується в закладах позашкільної освіти - музичних школах, дитячо-юнацьких спортивних школах, у гуртковій роботі тощо.

"Така частка нарікань є особливо помітною. Крім контролю, крім захисту, органи місцевого самоврядування та органи управління освітою повинні подбати про створення кращих умов, про підвищення кваліфікації педагогічних працівників", - сказав Кремінь.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оприлюднив звернення до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою зберегти комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, а натомість розробити тестові завдання кількох рівнів складності з української літератури для вступників залежно від того, на які спеціальності вони вступатимуть: гуманітарні чи технічні.

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Уряд 8 липня призначив Тараса Кременя Уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка звільнилась у квітні, менш ніж через пів року після призначення.

Посада мовного омбудсмена передбачена Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".