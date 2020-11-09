Вдячність та вареники: американські дипломати назвали улюблені українські слова

Посольство США в Україні привітало українців з Днем української писемності та мови, а його співробітники назвали свої улюблені українські слова.

Як передає Укрінформ, привітання диппредставництво оприлюднило у Твіттері.

🇺🇦 Вітаємо з Днем української писемності та мови!

У цей день наші американські дипломати поділилися своїми улюбленими українськими словами.



🇺🇸 Happy Ukrainian Literature and Language Day! Our American diplomats shared their favorite Ukrainian words. pic.twitter.com/g2g9bPqTl8 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 9, 2020

"Вітаємо з Днем української писемності та мови! У цей день наші американські дипломати поділилися своїми улюбленими українськими словами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед улюблених слів працівники посольства назвали "відповідальність", "прозорість", "вареники", "полуниця", "вдячність", "блакитний".

9 листопада українці відзначають День української писемності та мови. День встановлений указом Президента України 6 листопада 1997 року на підтримку ініціативи громадських організацій - в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця.