За 14 років в Україні розглянули менше сотні справ проти забруднювачів повітря - екоактивістка

Активісти громадської спілки екозахисних організацій "Досить труїти Кривий Ріг" підрахували, що за 14 років у судах Україні розглянули лише 88 справ проти підприємств - забруднювачів повітря.

Про це розповіла під час п'ятого Національного круглого столу на тему "Екологія" координатор спілки Олена Шафранова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми провели дослідження, спираючись на Єдиний державний реєстр судових рішень. Він впроваджений 2006 року, завдяки йому ми можемо відслідковувати судові справи, які розглядалися в судах різної юрисдикції, пов'язані так чи інакше із забрудненням повітря. Виявилося, що за всі ці 14 років було лише 88 судових справ", - зазначила Шафранова.

За її словами, дослідження велося щодо великих промислових міст: Запоріжжя, Харків, Дніпро, Маріуполь, Кривий Ріг.

З усієї кількості справ тільки сім відкрито за позовами фізичних осіб. П'ять справ стосувалися відшкодування шкоди, завданої здоров'ю, всі вони програні позивачами на користь підприємств-забруднювачів. Ще дві справи - про ненадання підприємствами екологічної інформації - задоволені на користь фізичної особи частково.

Шафранова вважає такий результат закономірним, оскільки держава не вбачає збереження довкілля своїм пріоритетом.

"Лише у 53 судових справах участь брала Державна екологічна інспекція як відповідач чи позивач. З них у 32 випадках ухвалене рішення на користь держави, а 21 справу Держекоінспекція програла, зокрема 16 - тому що у контролюючого органу не було коштів на сплату судового збору! Це серйозна проблема, бо єдиний контролюючий орган, покликаний захистити нас і забезпечити конституційне право на безпечне життя та довкілля, не спроможний відстояти наші інтереси", - обурилася координатор.

Вона зазначила, що останнім часом сталися позитивні зрушення, держава ухвалює необхідні рішення для захисту довкілля, у громадськості з'явилися важелі впливу на ці процеси.

"Досить труїти Кривий Ріг" - коаліція із 17 громадських організацій, які опікуються проблемами екології. Свою мету коаліція формулює як "досягти гранично можливої екологічної якості життя в Кривому Розі за збереження його статусу великого індустріального міста".

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціював проведення семи круглих столів, присвячених темам культури діалогу, історії, релігії, мови, філософії, мистецтва та екології. Заходи відбуваються у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. 10 вересня у Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему «Культура діалогу». Під час другого круглого столу 24 вересня в Одесі дискутували про історію. У фокусі третього круглого столу 19 жовтня у Харкові була тема «Мова», предметом обговорення четвертого було «Щастя як мета».

Також мають відбутися круглі столи: 19 листопада в Острозі – на тему «Віра, релігія»; 3 грудня в Полтаві – на тему «Мистецтво». Модерує дискусії громадський та культурний діяч Олесь Доній.