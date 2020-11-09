COVID-лікарні завантажені на 62,4% - у яких областях найбільше
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Найбільше лікарні завантажені в Полтавській області - 92,5%, Рівненській - 82,9%, Чернігівській — 73,8%, Донецькій - 72%.
У Києві цей показник становить 58,2% станом на 8 листопада.
Зазначається, що найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій області - 631,6 на 100 тис. осіб, Житомирській - 534,8, Хмельницькій - 508,2.
Найменший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів - у Кіровоградській (110,7), Дніпропетровській (152,4) та Луганській (194,2) областях.
У Києві цей показник становить 356,1, а середній по Україні - 315,3 на 100 тис. населення.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 469 018 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 687.