Словаччина обмежує в'їзд з України

У зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19 Словаччина обмежує в'їзд на свою територію і закриває деякі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

"Обмеження вводяться у зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації у Словацькій Республіці і в Україні. Зокрема, словацькі прикордонники повідомляють, що з 09.00 (за київським часом) 9 листопада 2020 року буде тимчасово закрито пункт пропуску «Велке Слеменце», з українського боку – «Малі Селменці». Також тимчасово припиняється оформлення пішоходів у пункті пропуску «Убля», з українського боку – «Малий Березний»", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у пункті пропуску «Вишнє Нємецке», з українського боку – «Ужгород», пропуск осіб, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, буде здійснюватися з 08.00 до 20.00 (за київським часом).

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Усі подорожуючі під час в’їзду у Словаччину зобов’язані пройти антигенний тест і в подальшому підлягають самоізоляції, під час якої на п’ятий день повинні зробити тест RT PCR.

За інформацією ДПСУ, від проходження антигенного тесту звільняються особи, які прямують територією Словаччини транзитом, та відповідно до винятку указу Управління охорони здоров’я Словацької Республіки або письмового винятку.

Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні зафіксували 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них дітей – 316, медпрацівників – 519. Госпіталізовані – 1 470 осіб; летальних випадків – 187; одужали – 8 685 осіб.

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн червоної та зеленої зони станом на 6 листопада 2020 року.

До "червоного" переліку віднесено 46 країн, зокрема, Бельгія Франція, Іспанія, Італія, Румунія, Велика Британія, Польща, Грузія, Словаччина та інші.

Фото: Держприкордонслужба