У Словаччині проведуть другий етап загального тестування на коронавірус

У Словаччині цими вихідними відбудеться другий етап безкоштовного тестування населення на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Aktuality.

Тестування проведуть у регіонах з найбільшою кількістю інфікованих, виявлених під час першого тестування, переважно в північній частині Словаччини, недалеко від кордонів з Польщею і Чехією.

Словацька влада розглядає повторне тестування в цих зонах задля виявлення нових інфікованих, а також через можливі неправильні результати попередніх тестів.

Уряд наголосив, що в другому раунді тестування зможуть брати участь і громадяни, які не мають сертифікату про проходження першого етапу комплексного тестування. Громадяни з таким сертифікатом звільняються від значної кількості карантинних обмежень, зокрема можуть вільно пересуватися всією територією країни.

Як повідомляв Укрінформ, понад 3,6 мільйона словаків (при населенні країни в 5,5 мільйона) було безкоштовно протестовано на коронавірус минулими вихідними: у підсумку понад 1% тестів дали позитивний результат.

Таке загальнонаціональне тестування словацький уряд вважає альтернативою локдауну.

Всього у Словаччині з початку пандемії виявлено понад 71 тисячу випадків COVID-19.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 49 171 281 випадок коронавірусу, зокрема 1 241 878 летальних, водночас 35 073 431 пацієнт одужав.