У Словаччині за вихідні протестували на COVID-19 більше 3,6 мільйона громадян
Укрінформ
Понад 3,6 мільйона словаків було безкоштовно протестувало на коронавірус за цю суботу та неділю: у підсумку більше 1% протестованих мали позитивні результати.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Aktuality та DW з посиланням на прем’єр-міністра Словаччини Ігоря Мартовича.
При цьому варто наголосити, що громадяни з негативним тестом зможуть вільно пересуватися всією територією країни.
Зазначається, що всього було зроблено за останні вихідні 3 625 332 тести, з яких 38 359 виявилися позитивними.
У країні проводять тести на антигени, які дають результат за 15-30 хвилин. Їх вважають менш надійними, ніж ПЛР-тести.
Таке загальнонаціональне тестування словацький уряд вважає альтернативою локдауну.
Тестування добровільне, у ньому закликали брати участь громадян у віці від 10 до 65 років. Другий етап тестування запланований на 7-8 листопада.
Як відомо, всього з початку пандемії в Словаччині підтверджено 61,8 тисяч випадків коронавірусу.