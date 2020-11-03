У Словаччині за вихідні протестували на COVID-19 більше 3,6 мільйона громадян

При цьому варто наголосити, що громадяни з негативним тестом зможуть вільно пересуватися всією територією країни.

Зазначається, що всього було зроблено за останні вихідні 3 625 332 тести, з яких 38 359 виявилися позитивними.

У країні проводять тести на антигени, які дають результат за 15-30 хвилин. Їх вважають менш надійними, ніж ПЛР-тести.

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Таке загальнонаціональне тестування словацький уряд вважає альтернативою локдауну.

Тестування добровільне, у ньому закликали брати участь громадян у віці від 10 до 65 років. Другий етап тестування запланований на 7-8 листопада.

Як відомо, всього з початку пандемії в Словаччині підтверджено 61,8 тисяч випадків коронавірусу.