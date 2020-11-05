Аваков оплатив літак для повернення Марківа та повідомив про це НАЗК

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив Національне агенство з питань запобігання корупції, що оплатив літак, яким нацгвардієць Віталій Марків 5 листопада 2020 року повернувся в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Фейсбуці.

"Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції, що 5 листопада 2020 року здійснив видатки у сумі 836244,50 грн. Міністр повідомив НАЗК письмово, у зв’язку з ухваленням рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020 та призупиненням технічної можливості для подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані на сайті НАЗК", - написав Геращенко.

Він додав, що ці кошти були витрачені на оплату послуг з оренди приватного літака Falcon для доправлення в Україну з Італії українського гвардійця Віталія Марківа, якого напередодні повністю виправдав італійський апеляційний суд Мілану, після трьох із половиною років незаконного утримання під вартою.

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"Час у дорозі 2:35. Борт був у користуванні з 10:45 (за міланським часом). Необхідність використання чартерного літака була обумовлена складним епідемічним станом в регіоні Ломбардия, загрозою можливого закриття регулярних авіаційних рейсів між Україною та Італією. Саме тому Арсен Аваков прийняв рішення оплатити чартерний рейс за власні кошти передбачені в його декларації", - додав Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Марківа випустили з в’язниці.

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Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

Фото МВС