Аваков оплатив літак для повернення Марківа та повідомив про це НАЗК

Аваков оплатив літак для повернення Марківа та повідомив про це НАЗК

Укрінформ
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив Національне агенство з питань запобігання корупції, що оплатив літак, яким нацгвардієць Віталій Марків 5 листопада 2020 року повернувся в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Фейсбуці.

"Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції, що 5 листопада 2020 року здійснив видатки у сумі 836244,50 грн. Міністр повідомив НАЗК письмово, у зв’язку з ухваленням рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020 та призупиненням технічної можливості для подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані на сайті НАЗК", - написав Геращенко.

Він додав, що ці кошти були витрачені на оплату послуг з оренди приватного літака Falcon для доправлення в Україну з Італії українського гвардійця Віталія Марківа, якого напередодні повністю виправдав італійський апеляційний суд Мілану, після трьох із половиною років незаконного утримання під вартою.

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"Час у дорозі 2:35. Борт був у користуванні з 10:45 (за міланським часом). Необхідність використання чартерного літака була обумовлена складним епідемічним станом в регіоні Ломбардия, загрозою можливого закриття регулярних авіаційних рейсів між Україною та Італією. Саме тому Арсен Аваков прийняв рішення оплатити чартерний рейс за власні кошти передбачені в його декларації", - додав Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Марківа випустили з в’язниці.

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Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

Фото МВС

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